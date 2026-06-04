È iniziato a Milano il processo a Gianluca Soncin, 53 anni, imputato per il femminicidio di Pamela Genini, 29 anni. La donna è stata uccisa con 76 coltellate nella sera del 14 ottobre 2025. Durante l’udienza, la madre della vittima ha urlato “Bastardo” verso l’imputato.

È iniziato nell’aula della Corte d’Assise di Milano il processo a Gianluca Soncin, il 53enne accusato del femminicidio di Pamela Genini, la fotomodella di 29 anni uccisa con 76 coltellate la sera del 14 ottobre 2025. Nel momento in cui l’uomo è entrato in aula scortato dagli agenti della polizia penitenziaria, la madre della vittima, Una Smirnova, lo ha insultato, gridandogli “Bastardo”. La donna è poi scoppiata in lacrime, appoggiandosi fra le braccia dell’ avvocato Nicodemo Gentile che oggi presenterà richiesta di costituzione di parte civile per la signora. Non ha invece voluto rilasciare alcun tipo di commento Pier Giuseppe Rota, compagno della madre di Pamela Genini. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Femminicidio Genini, al via il processo. La madre urla “Bastardo” a Soncin

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Milano, femminicidio Genini: al via il processo allex compagno Soncin

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