Femminicidio Genini il legale della madre | Dolci? La relazione con Pamela solo nella sua mente

Da lapresse.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il legale della madre di una vittima di femminicidio ha dichiarato che il rapporto tra la donna e l’uomo accusato è solo nella mente di quest’ultimo. Ha inoltre affermato che non ci sono state possibilità di continuare a mantenere un ruolo di rilievo da parte dell’uomo, respingendo l’idea di un tentativo di influenzare la situazione. La vicenda riguarda un episodio di violenza domestica e il successivo omicidio. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Home > Cronaca > “C’è stata l’espulsione diretta del tentativo di Dolci di continuare a essere un soggetto determinante, a mio avviso infondatissimo”. A dirlo è Nicodemo Gentile, avvocato che assiste Una Smirnova, madre di Pamela Genini, uccisa con 79 coltellate il 14 ottobre 2025 dall’ex compagno Gianluca Soncin, a margine della prima udienza del processo in corte d’assise a Milano. Gentile ha liquidato le dichiarazioni di Francesco Dolci sulla presunta relazione con la vittima. “Una relazione che nasce e muore dalla sua mente – ha detto – una mente che fabbrica tutta una serie di ipotesi insensate. 🔗 Leggi su Lapresse.it

femminicidio genini il legale della madre dolci la relazione con pamela solo nella sua mente
© Lapresse.it - Femminicidio Genini, il legale della madre: "Dolci? La relazione con Pamela solo nella sua mente"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Femminicidio Genini, il legale della madre: Dolci La relazione con Pamela solo nella sua mente

Video Femminicidio Genini, il legale della madre: Dolci? La relazione con Pamela solo nella sua mente

Notizie e thread social correlati

Femminicidio di Pamela Genini, Francesco Dolci risponde alle accuse della madre: le chat contro l'exFrancesco Dolci ha risposto alle accuse della madre di Pamela Genini, affermando che le persone coinvolte continuano a comunicare senza preoccuparsi...

Tomba di Pamela Genini profanata a novembre, i dettagli e i dubbi sulla relazione con Francesco DolciLa tomba di Pamela Genini, vittima di una profanazione presumibilmente avvenuta già a novembre, ha attirato l’attenzione delle autorità.

Temi più discussi: Femminicidio Pamela Genini, inizia a Milano il processo a Gianluca Soncin; Femminicidio di Pamela Genini, al via il processo a Soncin. Dolci: Mi costituirò parte civile; Pamela Genini poteva essere salvata, tutti gli indici di rischio colpevolmente trascurati. Inizia il processo al killer Gianluca Soncin; Pamela Genini, al via il processo per il femminicidio, il legale della mamma: Poteva essere salvata, ignorati tutti i segnali.

femminicidio genini femminicidio genini il legaleFemminicidio Genini, il legale della madre: Dolci? La relazione con Pamela solo nella sua mente(LaPresse) C’è stata l’espulsione diretta del tentativo di Dolci di continuare a essere un soggetto determinante, a mio avviso infondatissimo. A dirlo ... ilmattino.it

femminicidio genini femminicidio genini il legaleFemminicidio Pamela Genini, l'arrivo in tribunale di Gianluca Soncin per il processoA Milano è iniziato il processo per il femminicidio di Pamela Genini, la 29enne uccisa con 76 coltellate la sera del 14 ottobre 2025 nell'abitazione di via Iglesias 33 a Milano ... ilmattino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web