Femminicidio Genini il legale della madre | Dolci? La relazione con Pamela solo nella sua mente
Il legale della madre di una vittima di femminicidio ha dichiarato che il rapporto tra la donna e l’uomo accusato è solo nella mente di quest’ultimo. Ha inoltre affermato che non ci sono state possibilità di continuare a mantenere un ruolo di rilievo da parte dell’uomo, respingendo l’idea di un tentativo di influenzare la situazione. La vicenda riguarda un episodio di violenza domestica e il successivo omicidio. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze.
Home > Cronaca > “C’è stata l’espulsione diretta del tentativo di Dolci di continuare a essere un soggetto determinante, a mio avviso infondatissimo”. A dirlo è Nicodemo Gentile, avvocato che assiste Una Smirnova, madre di Pamela Genini, uccisa con 79 coltellate il 14 ottobre 2025 dall’ex compagno Gianluca Soncin, a margine della prima udienza del processo in corte d’assise a Milano. Gentile ha liquidato le dichiarazioni di Francesco Dolci sulla presunta relazione con la vittima. “Una relazione che nasce e muore dalla sua mente – ha detto – una mente che fabbrica tutta una serie di ipotesi insensate. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Femminicidio Genini, il legale della madre: Dolci La relazione con Pamela solo nella sua mente
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