Femminicidio Genini il legale della madre | Dolci? La relazione con Pamela solo nella sua mente

Notizia in breve

Il legale della madre di una vittima di femminicidio ha dichiarato che il rapporto tra la donna e l’uomo accusato è solo nella mente di quest’ultimo. Ha inoltre affermato che non ci sono state possibilità di continuare a mantenere un ruolo di rilievo da parte dell’uomo, respingendo l’idea di un tentativo di influenzare la situazione. La vicenda riguarda un episodio di violenza domestica e il successivo omicidio. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze.