Un uomo è accusato di aver ucciso e profanato la tomba di una giovane donna. La famiglia spera di trovare il corpo, confidando nelle indagini. Si riferisce a un’ossessione del sospettato nei confronti della vittima, segnalata anche in precedenza. La polizia sta cercando il corpo della vittima, mentre la famiglia manifesta fiducia nel lavoro degli inquirenti.

(LaPresse) “La profanazione della tomba di Pamela? Speriamo di trovarla ancora, abbiamo fiducia negli inquirenti. Siamo convinti dell’ossessione di Dolci per Pamela, aveva già dato in passato segnali di questa ossessione. Noi stiamo malissimo. Non capisco perché Dolci ce l’abbia tanto con noi, solo perché abbiamo detto che non era il suo fidanzato, ed è vero. I messaggi di cui parla un po’ se li inventa lui, noi abbiamo altri che lo contraddicono, ma non vogliamo più fare spettacolo mediatico perché non serve”. Lo ha detto Pier Giuseppe Rota, compagno della madre di Pamela Genini, prima di entrare in aula in tribunale a Milano, dove era presente l’ex fidanzato Gianluca Soncin, accusato dell’omicidio della ragazza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Femminicidio Genini: Dolci era ossessionato da Pamela, speriamo di trovare corpo

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