Dopo alcuni giorni di silenzio, ieri Francesco Dolci ha ripreso la parola per commentare le accuse rivoltegli in relazione a un video in cui si sostiene sarebbe coinvolto. La vicenda riguarda Pamela Genini e le accuse di profanazione del suo corpo, con Dolci che nega ogni coinvolgimento e si difende pubblicamente. La questione ha suscitato attenzione e discussioni sui social e nei media locali.

Bergamo, 1 maggio 2026 – Dopo qualche giorno di silenzio, ieri Francesco Dolci è tornato a parlare. Lo ha fatto davanti ai microfoni dell’inviata della trasmissione ’Dentro la notizia’. Il servizio dalla casa dove c’è la famosa botola, quella dove è stato trovato il capello biondo, su cui indagano gli inquirenti. Dolci, tra le altre cose, ha puntualizzato: “ Non sono mai entrato di notte nel cimitero (quello di Strozza, dove è avvenuta la profanazione)”. Il feretro di Pamela Genini, al termine dei funerali di Pamela Genini, Strozza (Bergamo), 24 ottobre 2025. La ventinovenne è stata uccisa nel suo appartamento a Milano. ANSAMICHELE MARAVIGLIA Chiaro il rimando a quell’immagine, l’uomo ripreso dalle telecamere di sorveglianza all’esterno del camposanto tra il 16 e il 18 marzo, nei giorni in cui il cimitero era chiuso per estumulazioni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pamela Genini e il corpo profanato. l’ex Francesco Dolci si difende (ancora): “Non sono io in quel video”

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