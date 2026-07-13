Si avvicina alla conclusione il processo per il femminicidio avvenuto a Samarate, uno dei casi più discussi della provincia di Varese. Il pubblico ministero ha dichiarato che l’imputato non ha manifestato pentimento reale e ha confermato che l’ergastolo è l’unica pena prevista. La Corte d’Assise è chiamata a decidere sulla posizione dell’imputato, dopo aver ascoltato le testimonianze e le arringhe difensive. La sentenza è attesa nelle prossime settimane.

Si avvia verso la sentenza uno dei processi per femminicidio che più hanno scosso la provincia di Varese. Nell'aula della Corte d'Assise del Tribunale di Busto Arsizio, il pubblico ministero Ciro Caramore ha chiesto la condanna all'ergastolo per Vincenzo Gerardi, 58 anni, reo confesso dell'omicidio dell'ex moglie Teresa Stabile, uccisa il 16 aprile 2025 davanti alla sua abitazione di Samarate. Le parole del pm. Per l'accusa non esistono dubbi: Gerardi era perfettamente capace di intendere e di volere e il delitto fu preparato con largo anticipo. "È provata l'aggravante della premeditazione – ha sostenuto il magistrato – e non ci sono ragioni per concedere le attenuanti generiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Femminicidio di Samarate, le parole del pm: “Nessun pentimento reale, ergastolo unica pena possibile”

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