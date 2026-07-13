Femminicidio di Aurora Tila l’ex fidanzato della 13enne cambia versione e confessa in appello | L’ho buttata giù dal balcone

Durante il processo di appello, l’ex fidanzato di una ragazza di 13 anni ha confessato di averla uccisa, affermando di averla gettata da un balcone. In precedenza condannato a 17 anni dal tribunale minorile, ha ammesso il gesto e si è scusato per il ritardo nel confessarlo. La vicenda riguarda il decesso della ragazza avvenuto a Piacenza il 25 ottobre 2024.

Ha confessato, ha detto di essere stato lui a uccidere Aurora Tila, gettandola da un balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024. Al processo di appello, l’ex fidanzato della 13enne, condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni, ha cambiato versione e si è anche scusato per aver aspettato tanto ad ammetterlo. «Si chiude un cerchio, ma ci auguriamo che la Corte confermi la sentenza di primo grado, che ha stabilito una pena congrua», dice l’avvocato Emilio Malaspina, che assiste la madre della vittima. Il processo è aggiornato al 10 settembre. La ricostruzione del delitto di Aurora Tila. La 13enne morì nell’ottobre del 2024, precipitando dal balcone del condominio in cui viveva a Piacenza. 🔗 Leggi su Open.online

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