Quasi due anni dopo il femminicidio di Aurora Tila, l'ex fidanzato ha confessato in aula di averla uccisa. La famiglia della vittima ha commentato che la confessione non modifica il quadro processuale e che avevano già avuto modo di sapere quanto dichiarato. L'avvocato della madre ha affermato di aver ascoltato e preso atto di quanto già conosciuto. La richiesta della famiglia è che la pena non venga ridotta.

Per la famiglia della vittima, però, quella confessione non cambia il quadro processuale. «Abbiamo ascoltato e preso atto di qualcosa che, in realtà, già sapevamo», ha dichiarato l'avvocato Emilio Malaspina, legale della madre di Aurora Tila. «Si tratta di una confessione arrivata con molto ritardo e sarà la Corte a valutarne il peso nel corso della discussione». Secondo il legale, «se questa confessione dovesse servire a ottenere una riduzione della pena di tre o quattro anni, riteniamo che sarebbe poco corretto». Anche se il giovane aveva sempre sostenuto che si fosse trattato di un gesto volontario, la sua ricostruzione, fin dall'inizio, non aveva convinto gli investigatori. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Femminicidio di Aurora Tila, l'ex fidanzato confessa in appello, quasi due anni dopo: «L'ho uccisa io». La famiglia: «La pena non venga ridotta»

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Femminicidio Aurora Tila, l'ex confessa in aula: «L'ho spinta io dal balcone»

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