Durante il processo di appello, il 17enne ex fidanzato di Aurora Tila ha dichiarato spontaneamente di averla uccisa, affermando di averla spinta giù da un balcone. La confessione è arrivata nel corso dell’udienza, con il ragazzo che ha modificato la sua versione dei fatti rispetto alle precedenti dichiarazioni. La Procura sta valutando le nuove affermazioni e la posizione dell’imputato. La vicenda riguarda un femminicidio avvenuto alcuni mesi fa.

Con dichiarazioni spontanee durante il processo di appello il 17enne ex fidanzato di Aurora Tila avrebbe confessato di essere stato lui ad uccidere la ragazza gettandola da un balcone. L’episodio è avvenuto il 25 ottobre 2024 a Piacenza. Il ragazzo era stato condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni. A quasi due anni dalla morte di Aurora Tila, avrebbe cambiato versione confessando di essere stato l’autore del femminicidio e si sarebbe scusato per il gesto. Femminicidio Aurora Tila, la confessione dell'ex fidanzato Le parole del legale Femminicidio Aurora Tila, cosa era successo Femminicidio Aurora Tila, la confessione dell’ex fidanzato A riportare la notizia della confessione dell’ex fidanzato di Aurora Tila è Adnkronos. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Femminicidio Aurora Tila, l'ex fidanzato confessa al processo d'appello e cambia versione: "L'ho spinta giù"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Femminicidio Aurora Tila, l'ex confessa in aula: «L'ho spinta io dal balcone»

Notizie e thread social correlati

Femminicidio di Aurora Tila, l’ex fidanzato della 13enne cambia versione e confessa in appello: «L’ho buttata giù dal balcone»Durante il processo di appello, l’ex fidanzato di una ragazza di 13 anni ha confessato di averla uccisa, affermando di averla gettata da un balcone.

Femminicidio Aurora Tila, al processo d'appello l'ex fidanzato della 13enne confessa: «L'ho uccisa io gettandola giù dal balcone»L'ex fidanzato di Aurora Tila ha confessato di averla uccisa, affermando di averla gettata da un balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024.

Temi più discussi: Ricercatori, dalla Lombardia un bando da 11 milioni per far rientrare gli scienziati dall'estero; Sinner ritrova servizio e risposte a Wimbledon, via i brutti ricordi: Se penso al passato non vado avanti; La potenza di Haaland e la visione di Kane, ma è Mbappé l'attaccante perfetto: ecco perché; Lovaglio: Mps vale più di 30 miliardi, nostro dovere cercare se ci sono proposte migliori.

Femminicidio Aurora Tila, l'ex confessa in aula: L'ho spinta io dal balcone. La rabbia della mamma della 13enne x.com

Femminicidio di Aurora Tila, l'ex fidanzato confessa in appello, quasi due anni dopo: L'ho uccisa io. La famiglia: La pena non venga ridottaHa ammesso di averla gettata dal balcone del palazzo in cui viveva, a Piacenza, il 25 ottobre 2024. Il ragazzo, che all'epoca dei fatti aveva 15 anni, è già stato condannato in primo grado a 17 anni p ... vanityfair.it

Chiedo scusa, l'ho uccisa io. L'ex fidanzato confessa il femminicidio di Aurora TilaL'ammissione, in videoconferenza dal carcere di Catanzaro, durante l'udienza del processo d'appello, poi rinviata al 10 settembre. In primo grado il giovane era stato condannato a 17 anni ... rainews.it