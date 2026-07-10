Un uomo tunisino di 39 anni ha confessato di aver ucciso la sua ex compagna durante una lite a Loreto. Dopo aver ammesso il delitto, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Ancona. La vittima è deceduta a seguito delle ferite riportate durante l'aggressione. La polizia ha proceduto con l'arresto immediato del sospetto, che ora si trova in custodia. La vicenda si è conclusa con il fermo dell’uomo, che ha confessato l’omicidio.

È stato fermato e trasferito nel carcere di Ancona il 39enne tunisino che ieri sera ha confessato di aver ucciso la sua ex compagna al termine di una lite a Loreto. Servizio di Alessandra Camarca TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Femminicidio a Loreto, uomo confessa: L'ho uccisa io

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