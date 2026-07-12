L’avvocata della famiglia di Luigia Fortunato ha commentato la decisione del pubblico ministero di non includere l’ipotesi di femminicidio nell’inchiesta sulla sua morte. La legale ha dichiarato che fare ipotesi in questa fase sarebbe prematuro e ha sottolineato che questa scelta “rivittimizza” la vittima. La procura ha deciso di non considerare finora questa accusa nel procedimento.

La comunicazione nata dopo la decisione del sostituto procuratore, che non ha considerato l’ipotesi di reato di femminicidio nell’inchiesta sulla morte di Luigia Fortunato, “rivittimizza” la vittima. Lo sostiene Cristina Perozzi, l’avvocata che rappresenta la famiglia della 33enne uccisa a Loreto da Sami Khemaies, l’ex marito reo confesso del delitto. Secondo la legale fare ipotesi di reato – come quella del femminicidio, appunto – “è ancora prematuro”. Perché parlare di femminicidio "è ancora prematuro" La spiegazione del centro antiviolenza L'omicidio di Luigia Fortunato Perché parlare di femminicidio “è ancora prematuro” RaiNews... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Luigia Fortunato e il caso "femminicidio" a Loreto, parla l'avvocata della famiglia: "Prematuro fare ipotesi"

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Caso Luigia Fortunato: perché la Procura non contesta il femminicidio

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