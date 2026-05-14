Orfani di femminicidio | una giornata di studio su tutela cura e prevenzione della violenza

A Brindisi si è svolta una giornata di studio dedicata alla tutela, alla cura e alla prevenzione della violenza di genere, con un focus particolare sugli orfani di femminicidio e sulle famiglie colpite da lutti traumatici. L’evento ha coinvolto professionisti di diversi settori, tra cui esperti legali, psicologi e sociologi, per affrontare i temi legati alle conseguenze di queste tragedie. Durante l’incontro sono stati analizzati aspetti legati all’assistenza e alla protezione delle vittime e dei loro familiari.

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BRINDISI - Una riflessione ampia e multidisciplinare su una delle ferite più profonde lasciate dalla violenza di genere: quella vissuta dagli orfani di femminicidio e dalle famiglie travolte da lutti traumatici. Sarà questo il tema centrale del convegno “Gli orfani di femminicidio. Intervento. 🔗 Leggi su Brindisireport.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sicilia, tutela orfani di femminicidio: La Vardera: ‘Obiettivo raggiunto? Punti chiave Come cambierà concretamente la tutela per i figli delle vittime? Perché lo Stato centrale ha tentato di bloccare questa norma? Chi... Giornata mondiale dell'obesità: un video della Asl per sensibilizzare su prevenzione e curaAvviati negli ambulatori di Dietetica preventiva dell’ex ospedale Di Summa di Brindisi e del Distretto Sociosanitario 3, a Francavilla Fontana, i... Temi più discussi: Io esisto: una mostra dedicata a orfani e orfane di femminicidio; Io esisto, immagini e storie degli orfani di femminicidio: così è la vita di chi resta; Orfani di vittime di femminicidio, al via l'iter per la prima assunzione alla Regione; Lamezia, il 15 maggio al Chiostro il convegno Orfani di femminicidio: quali tutele per i figli delle vittime. Orfani di femminicidio, Pellegrino replica a La Vardera: La norma è diventata operativa grazie al governo Schifani dedalomultimedia.org/sezioni/politi… #StefanoPellegrino #LaVardera #ARS #ForzaItalia #Schifani #Sicilia #Femminicidio #OrfaniDiFemminici x.com Io esisto: una mostra dedicata a orfani e orfane di femminicidioNel cortile Antico di Palazzo Bo fino al 17 maggio è visitabile la mostra fotografica Io esisto. Il racconto degli orfani e delle orfane di femminicidio, curata dalla giornalista, scrittrice e fotog ... ilbolive.unipd.it Prima assunzione di un orfano di vittima di femminicidio, Sicilia battistrada in Italia con una legge innovativaA settembre scorso la Regione siciliana aveva assunto due donne sfregiate nell'ambito di una aggressione di genere, ora procede all'assunzione d un orfano di femminicidio applicando anche la seconda ... blogsicilia.it