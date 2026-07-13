La fashion designer è al nono mese e aspetta il primo figlio con il rapper Fedez mostra Giulia Honegger incinta al nono mese di gravidanza. Il conto alla rovescia è quasi finito e la coppia si avvicina alla nascita del primo figlio insieme. Nelle sue storie Instagram, il rapper ha pubblicato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Fedez pubblica la foto di Giulia Honegger incinta al nono mese, gli ultimi giorni col pancione a Forte dei Marmi prima del parto

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Fedez papà per la terza volta, la voce sulla gravidanza di Giulia Honegger e il sesso del figlio

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Giulia Honegger incinta, la tenera foto con il pancino in vista: il gesto di FedezFedez ha condiviso una foto in cui si vede il pancino di una donna incinta, accompagnata da un gesto affettuoso.

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