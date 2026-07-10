Fedez e Giulia Honegger sono stati fotografati mentre passeggiavano a Forte dei Marmi, seduti su una spiaggia e sotto il sole. La coppia si trova in vacanza, con la gravidanza di lei ormai prossima al termine. Il rapper ha guidato una Lamborghini durante il soggiorno. La presenza di Giulia Honegger con il pancione è evidente nelle immagini pubblicate.

Fedez e Giulia Honegger sono in vacanza a Forte dei Marmi dove si godono un po' di sole in attesa del bebè in arrivo. Il rapper gira a bordo di una Lamborghini Per Fedez l’estate a Forte dei Marmi ha un sapore diverso rispetto al passato.Le ultime settimane prima della nascita del bambino che aspetta conGiulia Honeggerrappresentano un momento di grande cambiamento per il rapper, che sembra aver messo al centro della propria vita la famiglia e la ricerca di una nuova serenità. Il settimanaleChiche ha pubblicato la paparazzata racconta che chi lo incontra nella località toscana lo vede spessoa bordo di una Lamborghini Huracán Sterrato, modello esclusivo prodotto in appena 1. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Fedez, le vacanze a Forte dei Marmi con Giulia Honegger: la gravidanza è agli sgoccioli

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Fedez, la nuova casa con Giulia Honegger

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