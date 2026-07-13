Un musicista ha dichiarato di non aver mai cercato la notorietà a tutti i costi, considerando la popolarità un dono. Ha aggiunto che avere figli non rappresenta una tappa obbligatoria e che ciascuno dovrebbe agire secondo i propri istinti. Riguardo ai compleanni, ha precisato di non sentirsi in ansia per il numero tondo, poiché celebra subito il suo, essendo nato il primo gennaio, e non lo festeggia con nessuno.

Nessuna ansia per la cifra tonda, quindi? «Ma no. Anche perché, essendo nato il primo gennaio, il compleanno è una pratica che sbrigo subito perché non lo festeggio con nessuno: via il dente, via il dolore». Cosa si è regalato? «Non sono amante dei regali e delle sorprese: il mio lusso più grande è, ogni tanto, prendere un taxi al posto dell'autobus perché non ho la macchina. È un piccolo privilegio che mi concedo». Non ha la macchina perché non guida? «Perché non mi piace guidare: appena ho avuto l'occasione, l'ho venduta. Parliamo di 16 anni fa, da quando mi sono messo con Sonia: basta parcheggi, area C, Euro 4 e il resto».... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Federico Basso: «Non ho mai avuto la smania di cercare a tutti i costi la luce dei riflettori, ma vivo la popolarità come un regalo. Avere figli non è una tappa forzata: ognuno deve agire e vivere secondo i propri istinti»

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