Vasco Rossi ha annunciato ai suoi fan che durante il prossimo tour presenterà una canzone inedita e inaspettata. La notizia è stata comunicata con un messaggio che promette un'esperienza diversa dal solito, senza specificare se l’ha mai eseguita dal vivo prima d’ora. La sorpresa riguarda tutti coloro che assisteranno agli appuntamenti programmati in diverse città italiane. La data di inizio del tour non è ancora stata ufficializzata.

Bologna, 3 maggio 2026 – Una “vera sorpresa” per tutti i fan che parteciperanno al tour imminente di Vasco Rossi. Il Blasco l’ha annunciata nel pomeriggio di oggi, domenica 3 maggio, direttamente dal proprio profilo Instagram con un video in cui racconta che lui e la band, dopo la meritata e dovuta pausa della giornata dei lavoratori, hanno ripreso le prove della cavalcata musicale che attraverserà tutta l’Italia, partendo da Rimini, con il soundcheck il 29 maggio e la data zero il 30 allo stadio ‘Romeo Neri’, e Ferrara, il 5 e 6 giugno al parco urbano ‘Giorgio Bassani’, passando per Ancona il 23 e 24 giugno allo stadio del Conero. “Un pezzo che non vi aspettate, non so se l’ho mai fatto dal vivo”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vasco Rossi, il regalo ai fan: “Una canzone che non vi aspettate, non so se l’ho mai fatta dal vivo”

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