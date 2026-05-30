Federica Pellegrini ha scelto un parto cesareo programmato per la seconda gravidanza. La decisione è arrivata dopo un travaglio complicato con la prima figlia, durante il quale ha rischiato di affrontare una situazione critica. La nuotatrice ha condiviso questa scelta con i fan, spiegando di aver optato per l’intervento pianificato per evitare ulteriori rischi e complicazioni.

Federica Pellegrini si apre con i fan e racconta il difficile travaglio affrontato con la prima figlia, Matilde, rivelando i motivi che l’hanno portata a prendere una decisione importante per la seconda gravidanza. Leggi anche: Le parole perfette di Federica Pellegrini sulla maternità che tutti dovrebbero leggere per riflettere: cosa ha detto Federica Pellegrini sta vivendo uno dei periodi più intensi e delicati della sua vita privata. Dopo la nascita della piccola Rachele, arrivata il 2 aprile 2026, l’ex campionessa di nuoto ha deciso di aprirsi con grande sincerità ai suoi follower, raccontando alcuni aspetti molto personali legati alla maternità e alla gestione della famiglia. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Federica Pellegrini a cuore aperto: ecco perché ha scelto il parto cesareo programmato, la tragedia sfiorata con la prima figlia

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