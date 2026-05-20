Federica Pellegrini ha raccontato che dopo due giorni di travaglio, sua figlia Matilde ha iniziato a soffrire, portandola a decidere per un cesareo programmato. La nuotatrice ha affermato di rifare questa scelta molte volte e ha espresso preoccupazione riguardo ai social, ritenendoli molto pericolosi per i bambini. La secondogenita dell’ex nuotatrice, nata il 2 aprile di quest’anno, è venuta al mondo tramite intervento pianificato.

La due volte mamma Federica Pellegrini, 37 anni, ha spiegato tra le altre cose perché con Rachele ha scelto di procedere con il parto cesareo programmato. La moglie di Matteo Giunta ha commentato: «L'ho fatto perché con Matilde ho dovuto fare un parto cesareo d'urgenza, perché dopo due giorni di travaglio ero a metà strada dal poter spingere e avere un parto naturale, ma Matilde era andata in sofferenza e ho dovuto procedere con il parto cesareo d'urgenza. Tutti i monitoraggi di avvicinamento con Rachele ci dicevano che la mia fisiologia era la stessa, da cui la scelta di programmare il cesareo, per non mettere in pericolo Rachele. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Federica Pellegrini: «Dopo due giorni di travaglio Matilde era andata in sofferenza. Per questo con Rachele ho scelto il cesareo programmato: lo rifarei altre mille volte. I social sono molto pericolosi per i bambini»

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