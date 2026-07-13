FC 26 muro sulla fascia | arriva Alex Freeman Phenoms

Alle 19:00 è stato aggiornato il menu di Ultimate Team con l’inserimento di Alex Freeman Phenoms, un difensore che si distingue per la sua versatilità e robustezza. La sua presenza permette ai giocatori di rafforzare la fascia destra, offrendo un’opzione per migliorare la linea difensiva. L’evento si concentra sulla possibilità di aggiungere un elemento fisico e versatile alla propria squadra.

Il consueto aggiornamento delle ore 19:00 nei menu di Ultimate Team regala un’ottima opportunità per chiunque stia cercando di blindare la propria corsia di destra o abbia bisogno di un difensore estremamente duttile e fisico. All’interno della campagna Festival del calcio: Phenoms, EA SPORTS ha lanciato la Sfida Creazione Rosa dedicata ad Alex Freeman, che si presenta nei server con una solida versione speciale da 94 di OVR. Siamo di fronte a un difensore moderno, dotato di una progressione atletica devastante palla al piede e di un eccellente valore di 95 alla voce Fisico, che lo rende un cliente scomodissimo per qualsiasi ala avversaria.... 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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