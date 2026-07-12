FC 26 freccia sulla fascia | c’è Ibrahim Mbaye Phenoms

Notizia in breve

Nel menu di Ultimate Team alle 19:00 è stata aggiunta una nuova opzione chiamata Ibrahim Mbaye Phenoms, dedicata a giocatori con caratteristiche di velocità e movimento sulle fasce. Questa novità permette ai giocatori di migliorare le strategie offensive e di corsa lungo le linee laterali. La funzione si rivolge a chi desidera aumentare la dinamicità della squadra e ottimizzare le azioni sulle corsie esterne. Al momento, non sono stati annunciati ulteriori dettagli sulle modalità di utilizzo o sulle caratteristiche specifiche del giocatore.