FC 26 freccia sulla fascia | c’è Ibrahim Mbaye Phenoms
Nel menu di Ultimate Team alle 19:00 è stata aggiunta una nuova opzione chiamata Ibrahim Mbaye Phenoms, dedicata a giocatori con caratteristiche di velocità e movimento sulle fasce. Questa novità permette ai giocatori di migliorare le strategie offensive e di corsa lungo le linee laterali. La funzione si rivolge a chi desidera aumentare la dinamicità della squadra e ottimizzare le azioni sulle corsie esterne. Al momento, non sono stati annunciati ulteriori dettagli sulle modalità di utilizzo o sulle caratteristiche specifiche del giocatore.
Il consueto aggiornamento delle ore 19:00 nei menu di Ultimate Team riserva una nuova e interessantissima opzione per tutti coloro che cercano dinamismo, corsa e freschezza sulle corsie esterne. La campagna Festival del calcio: Phenoms si arricchisce infatti con la Sfida Creazione Rosa dedicata a Ibrahim Mbaye, il giovanissimo e talentuoso esterno francese del PSG, che si presenta nei server con una versione speciale da 94 di OVR. Siamo di fronte a un jolly offensivo di altissimo livello, dotato di una progressione spaventosa palla al piede e di un bilanciamento fisico eccellente per resistere ai ritorni dei terzini avversari. Per completare... 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
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