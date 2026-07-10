FC 26 gioiello a ore 19 | arriva Kenan Y?ld?z Phenoms
Alle 19:00, nel menu di Ultimate Team, arriva Kenan Yildiz “Phenoms”, con una valutazione di cinque stelle. Questo aggiornamento apre la nuova campagna Festival del calcio: Phenoms, dedicata ai giovani talenti più promettenti a livello mondiale.
Classe pura e cinque stelle totali: Kenan Y?ld?z “Phenoms” accende la Serie A su FC 26. Il consueto aggiornamento delle ore 19:00 nei menu di Ultimate Team dà il via ufficiale alla nuovissima ed entusiasmante campagna Festival del calcio: Phenoms, dedicata ai giovani talenti più cristallini del panorama mondiale. Ad aprire le danze in prima fila c’è la Sfida Creazione Rosa dedicata a Kenan Y?ld?z. Il gioiello turco della Juventus fa il suo ingresso nei server con una versione speciale devastante da 96 di OVR, destinata a sconvolgere gli attacchi delle rose di Serie A. Ci troviamo di fronte a un giocatore offensivo totale, dotato di un’agilità e di un controllo di palla nello stretto fuori dal comune. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
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