Farmaci progetto ' Vulnerabili' Novo Nordisk e Banco Farmaceutico per accesso gratuito all' insulina

Da iltempo.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il progetto 'Vulnerabili' ha distribuito oltre 5.500 insuline e 40.000 aghi a nove strutture socio-assistenziali in cinque regioni italiane, tra cui Piemonte, Lombardia, Veneto, Lazio e Sicilia. La collaborazione tra Novo Nordisk e Banco Farmaceutico ha reso possibile questa fornitura gratuita di farmaci. L'iniziativa mira a migliorare l'accesso alle cure per le persone con diabete che si trovano in condizioni di vulnerabilità.

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Roma, 13 lug. (Adnkronos Salute) - Oltre 5.500 insuline e 40mila aghi forniti a 9 realtà socio-assistenziali di 5 regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Lazio e Sicilia. Sono i risultati della prima edizione del progetto ‘Vulnerabili' che, nato dalla collaborazione tra Novo Nordisk e Fondazione Banco Farmaceutico, con il sostegno dell'onorevole Giorgio Mulé, vicepresidente della Camera dei Deputati, rilancia e amplia il proprio impegno. Nel 2025 - riporta una nota - per la prima volta in Italia ed Europa, un'azienda farmaceutica ha fornito gratuitamente – e in modo continuativo – insulina e dispositivi per la somministrazione a diverse strutture socio-assistenziali che si prendono cura di persone indigenti con diabete. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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