Novo Nordisk ha confermato un investimento industriale di oltre un miliardo di euro in Anagni. Il piano prevede la creazione di circa 400 posti di lavoro diretti. L’investimento riguarda lo sviluppo di nuove strutture e capacità produttive nel territorio. La società ha comunicato che il progetto si svilupperà nel prossimo periodo, senza specificare tempi di realizzazione o dettagli ulteriori.

Un piano di sviluppo industriale stimato in oltre un miliardo di euro che dovrebbe generare circa 400 nuovi posti di lavoro diretti. Novo Nordisk conferma le sue intenzioni per il sito di Anagni, destinato alla produzione di farmaci contro le malattie croniche. A ribadire la volontà del colosso danese è stato Jens Pii Olesen, vice president e general manager di Novo Nordisk Italia, in un incontro a Palazzo Piacentini con il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e col presidente della Regione Lazio Sergio Rocca, che è anche il commissario straordinario del Governo per il progetto di Anagni. Al centro dell’incontro il programma di investimento promosso da Novo Nordisk per l’ampliamento del sito produttivo, che rappresenterà un importante polo di sviluppo dei nuovi trattamenti per l’obesità. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Anagni, Novo Nordisk conferma il piano industriale da 1 miliardo

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