Quattro persone si sono presentate nella notte sotto l’abitazione di un ragazzo di 19 anni di origine marocchina a Milano. Uno di loro ha esploso un colpo di fucile, colpendo il giovane alla caviglia. Non ci sono altre vittime o dettagli sui motivi dell’episodio. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha già avviato le verifiche per identificare i responsabili.

Erano almeno in quattro, si sono presentati nel cuore della notte sotto casa di un ragazzo di origine marocchina di 19 anni. Poi lo hanno colpito ad una caviglia con una fucilata. Una scena da Far West avvenuta poco prima delle due di notte di lunedì 13 luglio in un caseggiato Aler al civico 1 di via Saponaro. La vittima, un giovane nato nel 2007 e formalmente incensurato, occupava abusivamente un appartamento all’interno del palazzo. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, che indagano sull’episodio, alcuni testimoni avrebbero visto arrivare un’auto con almeno quattro persone con il volto coperto. Prima sarebbero stati esplosi dei colpi in strada poi anche all’interno dello stabile dove il giovane è stato colpito al piede da una o due fucilate, non è ancora chiaro. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Far West in via Saponaro a Milano, 19enne colpito ad una caviglia con una fucilata: si presentano in quattro sotto casa

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