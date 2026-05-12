Si ferisce ad una caviglia mentre percorre il Sentiero degli Dei | soccorso escursionista

Un escursionista straniero si è ferito ad una caviglia mentre percorreva il Sentiero degli Dei, in Costiera. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e stabilire le modalità di recupero. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta e le condizioni dell’escursionista sono al momento sconosciute.

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Tensione, oggi, sul Sentiero degli Dei, in Costiera: un escursionista straniero si è ferito ad una caviglia lungo il percorso. Il malcapitato, tramite l’uso del verricello, è stato condotto con l'elisoccorso presso l’ospedale “Ruggi d’Aragona” per le cure del caso. .🔗 Leggi su Salernotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Cade e si ferisce ad una gamba sul Sentiero degli Dei: salvata 63enne escursionistaNel pomeriggio di oggi, un'escursionista di 63 anni originaria di Como è stata soccorsa e recuperata in elicottero dopo essere scivolata sul Sentiero... Si ferisce durante un'escursione, sul Sentiero degli Dei: tratta in salvo una donnaIn azione, stamattina, sul sentiero degli Dei, il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, attivato dal 118. Argomenti più discussi: Paura sul sentiero vicino al Rio Timpiesta: donna si ferisce a una caviglia durante l’escursione; Si ferisce durante un'escursione, sul Sentiero degli Dei: tratta in salvo una donna; Paura sul sentiero vicino al Rio Timpiesta: donna si ferisce a una caviglia durante l’escursione; Per orientarsi usa una foto ma perde il sentiero e finisce per cadere e rimanere bloccato: 28enne portato in salvo dal soccorso alpino. Paura sul sentiero vicino al Rio Timpiesta: donna si ferisce a una caviglia durante l’escursioneMomenti di apprensione nella tarda mattinata di domenica lungo il Cammino delle Pievi, tra Cavazzo Carnico e Verzegnis, dove una escursionista residente nel Tolmezzino è rimasta ferita durante una cam ... triestecafe.it