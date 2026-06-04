Si presentano alla porta con una scusa poi svaligiano la casa | ladri incastrati dalle telecamere

Notizia in breve

Due anziani di Gavardo sono stati derubati circa venti giorni fa dopo che due uomini si sono presentati alla loro porta con una scusa. Dopo aver parlato, sono riusciti ad entrare in casa e hanno rubato soldi e oggetti di valore. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso i ladri mentre svaligiavano l'abitazione, consentendo l’identificazione dei sospetti. Nessuna persona è rimasta ferita durante il furto.