Si presentano alla porta con una scusa poi svaligiano la casa | ladri incastrati dalle telecamere

Da bresciatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Due anziani di Gavardo sono stati derubati circa venti giorni fa dopo che due uomini si sono presentati alla loro porta con una scusa. Dopo aver parlato, sono riusciti ad entrare in casa e hanno rubato soldi e oggetti di valore. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso i ladri mentre svaligiavano l'abitazione, consentendo l’identificazione dei sospetti. Nessuna persona è rimasta ferita durante il furto.

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Un finto pretesto, qualche parola studiata e la porta di casa che si apre. Così due anziani residenti a Gavardo si sono ritrovati vittime di un furto con raggiro avvenuto circa venti giorni fa, quando alcuni malviventi sono riusciti a introdursi nella loro abitazione e a sottrarre denaro e beni. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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