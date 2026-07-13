Far Away replica puntata 13 luglio in streaming | Video Mediaset
La soap turca Far Away è stata trasmessa di nuovo in streaming il 13 luglio. Nella puntata, Alya si trova all'aeroporto con suo figlio, in partenza per New York. Tuttavia, si ferma al controllo passaporti, interrompendo temporaneamente il viaggio.
Nuovo appuntamento oggi – lunedì 13 luglio – la soap turca Far Away. Nella puntata odierna Alya è in aeroporto insieme a suo figlio, diretta a New York, ma quando arriva al controllo passaporti si ferma. Cihan l’ha seguita fin dentro l’aeroporto, ma decide di non intervenire. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 39 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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