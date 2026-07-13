Beautiful streaming replica puntata 13 luglio 2026 | Video Mediaset

Da superguidatv.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nuovo appuntamento oggi – lunedì 13 luglio – con la soap americana  Beautiful. Nella puntata odierna Carter suggerisce una collaborazione fra “Hope for the future” e “Brooke’s Bedroom” per promuovere la linea di Hope, suggerendo che lei stessa potrebbe fare da modella di lingerie. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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