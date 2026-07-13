Forbidden fruit 4 replica puntata 13 luglio in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 13 luglio – con la soap turca Forbidden fruit 4. Nella puntata odierna Ender chiede a Caner di mentire al suo amico Emir per riuscire ad architettare al meglio il suo piano contro Yildiz: dicono a Emir che Sahika ha incaricato un fotografo per fare delle foto a Yildiz e Kerim, e che Caner ed Emir per recuperarle dovranno andare a minacciare il fotografo; è tutta una messinscena, in quanto quest’ultimo è un conoscente di Caner a cui vengono prima inviate le foto proprio da lui. Kaya invita Halit e Yildiz a cena da lui e Sahika per ringraziare Yildiz di volerlo come testimone di nozze. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 44 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Forbidden Fruit, Ultima Puntata: Ender Ha Un Ictus!

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