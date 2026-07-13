Il Mondiale entra nella fase decisiva con le semifinali in programma martedì 14 e mercoledì 15 luglio alle 21 ora italiana. La prima si disputerà tra Francia e Spagna, seguita il giorno successivo dall’incontro tra Inghilterra e Argentina. Le partite si svolgono in sequenza e determinano le squadre che accederanno alla finale della competizione.

Il Mondiale entra nella sua fase più calda: martedì 14 luglio alle 21 (ora italiana) si giocherà infatti la prima semifinale tra Francia e Spagna. Il giorno successivo alla stessa ora toccherà invece a Inghilterra e Argentina. Restano ancora poche ore, dunque, ai fantallenatori per schierare la propria formazione al Fantacampionato Mondiale. Dopo aver analizzato i migliori portieri, difensori e centrocampisti, ecco i tre attaccanti da non lasciare fuori nel fantacalcio dedicato alla Coppa del mondo targato Gazzetta. Pur non avendo trovato il gol, a differenza di quanto fatto nei cinque match precedenti, Lionel Messi ha comunque messo lo zampino in una delle tre reti segnate dall'Argentina contro la Svizzera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fantacampionato Mondiale, i tre attaccanti da schierare nella 7ª giornata

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