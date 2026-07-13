Il 14 luglio alle 21 si terrà la prima semifinale del Mondiale tra Francia e Spagna, seguita il giorno dopo dalla partita tra Inghilterra e Argentina. La fase a eliminazione diretta si avvicina alla conclusione, portando alle sfide decisive del torneo. Le partite si svolgeranno entrambe alle 21 ora italiana.

Il Mondiale entra nella sua fase più calda: martedì 14 luglio alle 21 (ora italiana) si giocherà infatti la prima semifinale tra Francia e Spagna. Il giorno successivo alla stessa ora toccherà invece a Inghilterra e Argentina. Restano ancora poche ore, dunque, ai fantallenatori per schierare la propria formazione al Fantacampionato Mondiale. Dopo aver analizzato i migliori portieri, difensori e attaccanti, ecco i tre centrocampisti da non lasciare fuori nel fantacalcio dedicato alla Coppa del mondo targato Gazzetta. Arrivato in Nordamerica un po' in sordina rispetto ad altre star, Jude Bellingham sta invece giocando un Mondiale da protagonista assoluto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fantacampionato Mondiale, i tre centrocampisti da schierare nella 7ª giornata

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