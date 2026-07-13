Il Mondiale entra nella fase decisiva: martedì 14 luglio alle 21 si disputa la prima semifinale tra Francia e Spagna, seguita il giorno dopo, sempre alle 21, da Inghilterra e Argentina.

Il Mondiale entra nella sua fase più calda: martedì 14 luglio alle 21 (ora italiana) si giocherà infatti la prima semifinale tra Francia e Spagna. Il giorno successivo alla stessa ora toccherà invece a Inghilterra e Argentina. Restano ancora poche ore, dunque, ai fantallenatori per schierare la propria formazione al Fantacampionato Mondiale. Dopo aver analizzato i migliori portieri, centrocampisti e attaccanti, ecco i tre difensori da non lasciare fuori nel fantacalcio dedicato alla Coppa del mondo targato Gazzetta. Sempre schierato da De la Fuente fin qui, Marc Cucurella viaggia con una fantamedia pari a 6,8 - a cui contribuiscono i due assist messi a referto contro l'Austria ai sedicesimi - e una media voto di 6,4, più che valida in ottica modificatore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fantacampionato Mondiale, i tre difensori da schierare nella 7ª giornata

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