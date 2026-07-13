Una donna di Fano ha ricevuto una telefonata in cui un uomo si è spacciato per un ufficiale delle forze dell’ordine. La truffa prevedeva che la vittima consegnasse gioielli, già messi sul tavolo, per evitare una presunta rapina. La polizia ha intercettato l’evento e ha fermato i tentativi di furto, trovando circa 60mila euro di gioielli già portati sul tavolo.

Fano (Pesaro e Urbino), 13 luglio 2026 - Una telefonata, una storia costruita nei minimi dettagli e la paura di finire coinvolta in una rapina mai commessa. È così che un'anziana di Fano stava per consegnare ai truffatori gioielli e preziosi di famiglia per un valore superiore a i 60mila euro. Il raggiro, però, è stato sventato dalla Polizia di Stato del Commissariato di Fano, intervenuta prima che i malviventi riuscissero a mettere le mani sul bottino. Secondo quanto ricostruito dalla Questura, tutto è iniziato quando l'altra mattina la donna ha ricevuto una telefonata da un uomo che si è presentato come maresciallo dei carabinieri. Le ha raccontato che poco prima era stata commessa una rapina nella zona del Pincio e che gli arrestati erano stati trovati a bordo di un'auto intestata proprio a lei. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fano, polizia sventa truffa del finto maresciallo: sul tavolo già 60mila euro di gioielli

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