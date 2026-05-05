Truffe | un anziano a Siena sventa il raggiro del ‘finto maresciallo’

Un tentativo di truffa si è concluso con successo a Siena, quando un anziano ha riconosciuto la truffa del finto maresciallo dei carabinieri e ha chiamato il 112. L’uomo, avvicinato da un soggetto che si presentava come ufficiale delle forze dell’ordine, ha invece mantenuto la calma e ha evitato di cadere nella trappola. La telefonata ha permesso alle forze dell’ordine di intervenire e sventare il raggiro.

Siena, 5 maggio 2026 – Si finge maresciallo dei carabinieri per truffare un anziano, ma trova una vittima lucida che chiama il 112 e manda all’aria il raggiro. È successo nel cuore della città, in via Pispini, nella Contrada del Nicchio, dove i militari della sezione operativa della compagnia di Siena hanno sventato l’ennesimo tentativo di truffa ai danni di una persona fragile. E’ stato così denunciato in stato di libertà un italiano di 42 anni, già noto alle forze dell’ordine, accusato di tentata truffa aggravata. La subdola strategia messa in atto dai malviventi. Il copione è quello, ormai tristemente noto, del “finto maresciallo”. L’uomo si è presentato alla porta dell’anziano qualificandosi come appartenente all’Arma, con l’obiettivo di disorientarlo e convincerlo a consegnare denaro e preziosi custoditi in casa.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Truffe: un anziano a Siena sventa il raggiro del ‘finto maresciallo’ Notizie correlate Leggi anche: Truffa del falso carabiniere a Mercogliano: anziano sventa il raggiro, tre arresti e un denunciato Colti in flagrante con i gioielli bottino del raggiro del "finto maresciallo", arrestata coppia di truffatori 'in trasferta'I militari li hanno seguiti fino a Montemarciano, fermando una 50enne mentre stava raggiungendo il complice 32enne dopo essersi fatta consegnare da... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Truffa fallita: la direttrice di banca salva i risparmi di un anziano, tre denunce; Truffe agli anziani, sei arresti. In un anno oltre 4mila denunce; DUE TRUFFE AGLI ANZIANI IN CITTÀ: LA POLIZIA ARRESTA I RESPONSABILI; Associazione a delinquere per truffe agli anziani, sgominata banda: 5 arresti, i colpi tra Livorno e Roma. Truffe agli anziani con il metodo del falso carabiniere: intervento a BarrafrancaDopo le segnalazioni le forze dell'ordine intervengono: un uomo si finge carabiniere per estorcere soldi alla vittima. newsicilia.it Finto funzionario Inps truffa un’anziana a Terracina: arrestato a SecondiglianoFinto funzionario Inps avrebbe truffato un’anziana di Terracina facendosi consegnare 1.000 euro: 60enne rintracciato a Secondigliano e portato in carcere ... latinaquotidiano.it Cronaca. San Marino, albanese finge un problema per spillare soldi: allerta piccole truffe a Gualdicciolo - facebook.com facebook In Circoscrizione 6 per parlare di truffe, un allarme che suona a tutte le età x.com