Fallimento delle Terme di Stabia quattro a giudizio | c' è anche l' ex sindaco Luigi Bobbio

Quattro persone, tra cui l’ex sindaco di Castellammare, sono state chiamate a giudizio per il fallimento delle Terme di Stabia. La decisione è stata presa dopo la conclusione dell’udienza di oggi pomeriggio, al termine di un procedimento giudiziario. Non sono stati divulgati dettagli sui capi di imputazione né sui ruoli specifici degli imputati. La vicenda riguarda il procedimento per il fallimento della struttura termale.

Fallimento delle Terme di Stabia: a giudizio anche il magistrato ed ex sindaco di Castellammare Luigi Bobbio. Si è chiusa questo pomeriggio, al tribunale di Torre Annunziata, la lunga e articolata udienza preliminare sul crac della partecipata stabiese, finita al centro di una doppia inchiesta della Procura di Torre Annunziata (procuratore Nunzio Fragliasso, sostituto Marianna Ricci) per il reato di bancarotta fraudolenta. Sotto la lente degli inquirenti sono finite le ultime cinque gestioni politiche e amministrative della società termale, con l'attenzione che si è concentrata sull'arco temporale 2008-2013 che ha preceduto la... 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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