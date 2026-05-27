Morto per legionella | rinviato a giudizio dopo quattro anni l’ex gestore delle terme di Monfalcone ecco chi è

Notizia in breve

L’ex gestore delle Terme Romane di Monfalcone è stato rinviato a giudizio dopo quattro anni dall’accertamento di un decesso causato da legionella, avvenuto alla fine del 2021. La decisione è stata presa in seguito a una lunga indagine che ha portato all’atto giudiziario. La vicenda riguarda il mancato intervento per prevenire la proliferazione del batterio nelle strutture termali.