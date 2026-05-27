Morto per legionella | rinviato a giudizio dopo quattro anni l’ex gestore delle terme di Monfalcone ecco chi è

Da triesteprima.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’ex gestore delle Terme Romane di Monfalcone è stato rinviato a giudizio dopo quattro anni dall’accertamento di un decesso causato da legionella, avvenuto alla fine del 2021. La decisione è stata presa in seguito a una lunga indagine che ha portato all’atto giudiziario. La vicenda riguarda il mancato intervento per prevenire la proliferazione del batterio nelle strutture termali.

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Dopo quattro anni dalla denuncia è stato rinviato a giudizio l’ex gestore delle Terme Romane di Monfalcone dopo il caso di decesso per legionella a fine 2021. Ha avuto luogo oggi, mercoledì 27 maggio, l’udienza preliminare nel Tribunale di Gorizia alla presenza del Gup, dopo una lunga attesa tra. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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