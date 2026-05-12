Un ex sindaco di una grande città italiana è stato citato in giudizio dalla Corte dei Conti per una vicenda legata alla gestione di una partecipata. La causa riguarda la ricapitalizzazione di questa azienda e si riferisce a un presunto danno di circa 23 milioni di euro. L'ex primo cittadino dovrà comparire per rispondere delle decisioni prese durante il suo mandato in relazione a questa società.

Grana giudiziaria per Luigi de Magistris: l’ex sindaco di Napoli è stato citato in giudizio dalla Procura regionale della Corte dei conti della Campania, insieme ad altre sette persone, per fatti inerenti alla ricapitalizzazione della Ctp, la Compagnia Trasporti Provinciali, avvenuta nel 2019. L’operazione di salvataggio è stata ritenuta inutile dai magistrati contabili poiché non ha evitato il successivo fallimento dell’azienda, causando un presunto danno erariale superiore a 23 milioni di euro. La prima udienza Per Luigi de Magistris e le altre persone indicate dalla Procura, la prima udienza è fissata per il 10 novembre 2026. Luigi de Magistris respinge le accuse Luigi de Magistris respinge ogni addebito e rivendica la correttezza del proprio operato.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Luigi de Magistris citato in giudizio dalla Corte dei Conti per il fallimento di Ctp, "danno da 23 milioni"

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