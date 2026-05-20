Tentato omicidio e rapina a Venezia esplode la lotta tra fazioni magrebine per traffici illeciti | 5 arresti

A Venezia sono state arrestate cinque persone coinvolte in un tentato omicidio, una rapina e un furto aggravato. Le indagini hanno portato all’identificazione di un conflitto tra diverse fazioni magrebine, che si sarebbero scontrate per il controllo di traffici illeciti nella zona. Le autorità hanno eseguito le misure cautelari e stanno approfondendo le dinamiche del fenomeno criminale. L’operazione si inserisce in un quadro di attività investigative mirate a contrastare le attività illegali nel territorio.

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Eseguiti 5 arresti in provincia di Venezia, a seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica lagunare. I provvedimenti sono stati emessi dal Giudice per le Indagini Preliminari nei confronti di persone gravemente indiziate di tentato omicidio, lesioni aggravate, rapina e furto aggravato, in un contesto di violente contrapposizioni tra fazioni magrebine per il controllo dei traffici illeciti. Operazione congiunta tra Carabinieri e Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, le forze dell’ordine hanno dato esecuzione, dalle prime ore di oggi, a 2 distinte misure cautelari che prevedono la custodia in carcere per 5 persone. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Tentato omicidio e rapina a Venezia, esplode la lotta tra fazioni magrebine per traffici illeciti: 5 arresti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Roma: controlli all’Esquilino, tre arresti tra pagamenti illeciti, rapina e drogaTre persone sono state arrestate dalla polizia di Stato nel corso di tre distinti interventi che si sono svolti nell’arco di poche ore nel quadrante... Finto poliziotto rapina anziana, due arresti tra Venezia e SalernoVENEZIA (ITALPRESS) – Si spacciavano per poliziotti per raggirare le persone più fragili, ma quando l’anziana vittima ha provato a resistere, non... Accoltella e rapina una donna in casa: fermato per tentato omicidio x.com Torta avvelenata con psicofarmaci e freni dell'auto manomessi: nipote 50enne accusato di tentato omicidio e rapinaTRENTO. Una torta imbottita di psicofarmaci, i documenti sulle proprietà di famiglia spariti e i freni dell'auto manomessi. Sono gli elementi di una vicenda sulla quale sono in corso le indagini e che ... ildolomiti.it Faida tra bande di tunisini a colpi di machete, 5 Sakka in carcere per tentato omicidio e lesioniVENEZIA - Dopo l'episodio choc della faida tra bande di tunisini a colpi di machete nel centro storico di Venezia, dove sabato notte alle Zattere sono stati feriti due componenti ... ilgazzettino.it