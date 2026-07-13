Fabio Balsamo ha dichiarato di voler recuperare la commedia interpretata da Troisi e Mastroianni. Ha spiegato che con il gruppo comico The Jackal sono molto diversi, ma questa diversità rappresenta un punto di forza. Ha anche affermato che l’ironia lo ha aiutato a superare momenti di sofferenza. La sua attenzione si concentra sulla comicità come mezzo di riflessione, sulla fragilità come valore e sul racconto delle emozioni attraverso nuove modalità narrative.

La comicità come strumento di riflessione, la fragilità come valore da recuperare e il desiderio di raccontare le emozioni attraverso nuove forme narrative. In occasione del BCT Festival di Benevento, Fabio Balsamo ha parlato del suo libro Non è quello che ci aspettavamo, un’opera che mescola autobiografia, favola e introspezione. Nel corso dell’incontro l’attore e autore ha raccontato il rapporto con il padre, l’esperienza con i The Jackal, il valore terapeutico dell’ironia e i progetti futuri tra teatro, scrittura e cinema. Intervista a Fabio Balsamo a Benevento 2026. Da quale esigenza nasce Non è quello che ci aspettavamo? «In qualche modo la risposta è già nel titolo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Fabio Balsamo: “Vorrei recuperare la commedia di Troisi e Mastroianni. Con i The Jackal siamo diversissimi, ed è questo il nostro punto di forza. L’ironia mi ha aiutato a sopravvivere alla sofferenza”

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Fabio Balsamo: Vorrei recuperare la commedia di Troisi e Mastroianni

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