Fabio Balsamo ha dichiarato che scrivere il suo libro, intitolato Fallimenti Felici, è stato più difficile rispetto a recitare con il gruppo The Jackal. Ha partecipato a un evento al BCT – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione, dove ha incontrato i giornalisti e annunciato la presentazione del libro. Balsamo ha descritto il processo di scrittura come più impegnativo, mantenendo però un tono ironico e anche introspettivo.

Tempo di lettura: 3 minuti Ironico come sempre, ma anche sorprendentemente introspettivo. Fabio Balsamo, tra i volti più amati dei The Jackal, ha incontrato i giornalisti al photocall del BCT – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione, dove questa sera presenterà il suo libro Fallimenti Felici. L’attore e autore ha spiegato che la scrittura del libro ha rappresentato una sfida ben più complessa rispetto al lavoro davanti alla telecamera. “Con i The Jackal non rido mai – scherza – anche perché, per formazione, sono abituato a mantenere il controllo. Scrivere il libro è stato molto più difficile: era un linguaggio completamente nuovo, con contenuti molto intimi, personali, dove si intrecciano comicità e riflessione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fabio Balsamo si racconta al BCT: “Scrivere il libro è stato più difficile che recitare con i The Jackal”

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