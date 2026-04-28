Fabio Balsamo | Comico non è frivolo Malato di perfezionismo la mia ironia amara mi ha salvato la vita

In un'intervista pubblicata su Fanpage.it, l'attore e comico ha parlato della sua esperienza personale e del suo libro intitolato Non è quello che ci aspettavamo. Ha spiegato come il suo perfezionismo e un'ironia spesso amara abbiano rappresentato un modo per affrontare le proprie fragilità. La conversazione ha visto l'artista condividere alcuni aspetti della sua vita, lasciando emergere un lato più intimo e sincero.

In questa intervista a Fanpage.it, Fabio Balsamo si spoglia della sua maschera comica per fare "un'onesta ammissione di fragilità", partendo dal suo libro Non è quello che ci aspettavamo. Tra il ricordo del padre e il legame con i The Jackal, riflessioni sulla sua malattia e ciò che nella vita ha vissuto come tale: "Ho inseguito la perfezione, poi ho capito che il successo non cancella le sofferenze e l'ego non risolve i traumi".🔗 Leggi su Fanpage.it

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