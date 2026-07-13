L'attore, presentatore e membro dei The Jackal,presenta al 10° BCT Benevento Cinema e TV Festival il suo primo libro, Non è quello che ci aspettavamo, tra lettere immaginarie, favole surreali e riflessioni personali. Attore di formazione drammatica prima ancora che comico, Fabio Balsamo porta al 10° BCT Il Festival Nazionale del Cinema e della Televisione, edizione 2026, il suo primo libro, Non è quello che ci aspettavamo. Un esordio letterario che egli stesso descrive come composto di capitoli volutamente irregolari, tra lettere immaginarie al padre e al figlio, favole surreali e frammenti di un'intervista "spezzata", in cui l'autore mette a fuoco il rapporto tra il ridere e il proprio mondo interiore, spesso più fragile di quanto lasci intendere l'immagine pubblica. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Fabio Balsamo: "Nella comicità c'è la stessa profondità del dramma"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Un docente che ha appena ottenuto il trasferimento può comunque chiedere assegnazione provvisoria nella stessa provincia o per la stessa classe di concorso?Un docente trasferito di recente può richiedere un’assegnazione provvisoria nella stessa provincia o per la stessa classe di concorso.

Leggi anche: Fabio Balsamo: “Comico non è frivolo. Malato di perfezionismo, la mia ironia amara mi ha salvato la vita”

Temi più discussi: Tre di troppo: cast, trama e trailer; Maternità indesiderata per Virginia Raffaele: la sorpresa con il suo compagno; Vico Equense, al Social World Film Festival arrivano l’attrice Aurora Venosa e Fabio Balsamo dei The Jackal; Fabio Balsamo: Vorrei recuperare la commedia di Troisi e Mastroianni. Con i The Jackal siamo diversi...

Fabio Balsamo e il suo (primo) libro: Nella comicità c'è la stessa profondità del drammaFabio Balsamo, membro dei The Jackal, presenta al 10° BCT Benevento il suo primo libro, Non è quello che ci aspettavamo, tra lettere immaginarie, favole surreali e riflessioni personali. movieplayer.it

Fabio Balsamo: Vorrei recuperare la commedia di Troisi e Mastroianni. Con i The Jackal siamo diversissimi, ed è questo il nostro punto di forza. L’ironia mi ha aiutato a ...Fabio Balsamo al BCT Festival parla del libro 'Non è quello che ci aspettavamo'. L'attore racconta dei The Jackal e della sofferenza ... superguidatv.it