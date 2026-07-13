Il Campo Largo, senza la presenza di Matteo Renzi, ha deciso di annullare l’evento programmato per il 15 luglio a Padova. La decisione arriva dopo il fallimento della manifestazione a Napoli della settimana precedente. La manifestazione avrebbe dovuto svolgersi in una versione ridotta, ma ora è stata sospesa. La scelta è stata comunicata ufficialmente, senza indicazioni su nuove date o dettagli aggiuntivi.

Firenze, 13 luglio 2026 – Dopo il flop a Napoli della settimana scorsa, il Campo Largo in versione ristretta, cioè senza Matteo Renzi, ha deciso di soprassedere sulla prossima iniziativa, prevista inizialmente a Padova per il 15 luglio. L’alleanza Pd-M5S-Avs ha improvvisamente scoperto che l’improvvisazione non porta bene e che il rischio di contestazione da parte della sinistra a sinistra della sinistra è una realtà, non una possibilità, come testimonia l’aggressione verbale dei tipini di Potere al Popolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Fa caldo e il Campo Largo non scalda

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