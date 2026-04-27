Paolo Zampolli sta terremotando il “campo largo”. Proprio lui: l’emissario di Donald Trump. Per la precisione: il “rappresentante speciale” del presidente americano “per le partnership globali”. Una parte del centrosinistra non lo può vedere. Avs, ad esempio. Ieri Angelo Bonelli, uno dei due leader della formazione politica- l’altro è Nicola Fratoianni - ha buttato giù una nota al vetriolo sull’onda delle inchieste di Report sul conto del fedelissimo del tycoon. «Il governo, a partire dalla presidente Giorgia Meloni, dovrebbe comunicare a Donald Trump che il suo inviato speciale Paolo Zampolli non è persona gradita nel nostro Paese». LA TRASMISSIONE TV Che è successo di tanto grave da giustificare questa richiesta? Semplice: Bonelli ha visto Report, che ultimamente si sta concentrando sull’uomo d’affari italo-americano.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Zampolli fa esplodere il "campo largo". Bonelli: è sgradito

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