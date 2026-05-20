FOTO Il vero campo largo contro le destre | Schlein scalda Avellino

Durante un evento ad Avellino, la leader di un partito di sinistra ha dichiarato che il campo largo di oggi è più forte, compatto e deciso rispetto a due anni fa. Ha affermato che l’obiettivo è rimuovere l’attuale governo nazionale, sostenendo di aver vinto la battaglia del referendum. Ha inoltre previsto la sconfitta delle destre anche in questa città, citando il sindaco Nello Pizza come esempio di questa volontà.

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“Il campo largo di oggi è diverso da due anni fa. E’ più forte, più compatto, più determinato a mandare a casa questo governo nazionale, dopo aver vinto la battaglia del referendum, E le destre saranno battute anche ad Avellino con il sindaco Nello Pizza”. Davanti a una folla calorosa e munita di bandiere, Schlein ha voluto rimarcare con forza la differenza tra il progetto del centrosinistra e quello degli avversari, lanciando stoccate ai due sfidanti di Pizza, Gianluca Festa e Laura Nargi definendo le loro liste “camuffate”: “Quando fai un patto di potere che non ha una visione per la città, poi si litiga. Poi ci si spezza prima, poi si arriva anche divisi a queste elezioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ “Il vero campo largo contro le destre”: Schlein scalda Avellino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Paolo Mieli smaschera il campo largo: ecco perché non vinceranno! Sullo stesso argomento Sondaggi politici, continua la rimonta del campo largo: raggiunte le destreDopo la vittoria del No al referendum sulla giustizia e il conseguente terremoto nel governo, continua la rimonta del campo largo nei sondaggi. Leggi anche: Sondaggi politici, ora il sorpasso del campo largo è completo: anche con Vannacci le destre perderebbero Il tour elettorale nel campo largo del fratello del bossOggi alle 20 arriva Elly Schlein per tirare la volata al candidato sindaco Pd di Avellino Nello Pizza. È una tappa elettorale carica di imbarazzo, in bilico fino all'ultimo, per la segretaria del Pd. ilgiornale.it SCHLEIN, LA FLOTILLA NON BASTA | Landini-Prodi e Conte-Renzi: economia e Ucraina dividono il Campo largoLa violenza israeliana in Palestina ha unito il campo largo. Molto più difficile trovare una sintesi sulla guerra in Ucraina. Prodi contro Schlein ... ilsussidiario.net