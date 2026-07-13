F1 GP Belgio 2026 | programma orari tv streaming

Il Gran Premio del Belgio del 2026 sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport sui canali Sky Sport 1, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana del Gran Premio del Belgio sarà trasmesso in diretta ed esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre su TV8 (125 di Dky e 8 dgt) saranno visibili in chiaro qualifiche e gara in differita. OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione. PROGRAMMA GP BELGIO F1 2026. Venerdì 17 luglio Ore 13.30-14.30 Prove libere 1 Ore 17.00-18.00 Prove libere 2 Sabato 18 luglio Ore 12.30-13.30 Prove libere 3 Ore 16.00-17.00 Qualifiche Domenica 19 luglio Ore 15.00 Gran Premio... 🔗 Leggi su Oasport.it

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