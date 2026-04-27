F1 GP Miami 2026 | programma orari tv streaming

La stagione 2026 di Formula 1 riprende dopo una pausa prolungata e si prepara a disputare il quarto appuntamento nel fine settimana dell’1-3 maggio a Miami. Sono stati annunciati il programma, gli orari delle sessioni e le modalità di trasmissione in TV e streaming, con attenzione rivolta alle disposizioni per seguire l’evento sia in diretta che in differita. La gara si terrà sul circuito cittadino della città statunitense.

Dopo una pausa più lunga del previsto, il Mondiale di Formula 1 è pronto a riaccendere i motori. Il sipario sulla stagione 2026 si rialza nel fine settimana dell’1-3 maggio con il Gran Premio di Miami 2026, quarto round del campionato. L’interruzione, inizialmente non prevista, è stata causata dalla cancellazione delle tappe in Bahrain e Arabia Saudita, decisione legata alle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Il calendario ha così subito una modifica sostanziale, lasciando squadre e piloti lontani dalla pista per diverse settimane. Questo stop prolungato ha però offerto un’opportunità preziosa ai team, che hanno potuto lavorare a fondo sulle monoposto.🔗 Leggi su Oasport.it

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