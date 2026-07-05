Quando la prossima gara di F1? GP Belgio 2026 | programma orari tv streaming

Da oasport.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Gran Premio del Belgio si terrà dal 17 al 19 luglio 2026. La gara fa parte del calendario della Formula 1 e si svolgerà sul circuito di Spa-Francorchamps. Le prove, qualifiche e la corsa sono previste in questi tre giorni, con orari ancora da confermare. La manifestazione sarà trasmessa in diretta streaming e in televisione, secondo le modalità abituali per gli eventi di questa stagione.

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Il prossimo evento del Mondiale di Formula 1 è rappresentato dal Gran Premio del Belgio. L’appuntamento è previsto nel fine settimana del 17, 18 e 19 luglio. Dunque, vi sarà un weekend di intervallo tra quello dedicato al GP di Gran Bretagna, che nella giornata odierna raggiungerà il proprio apice con la gara di Silverstone, e la competizione che sarà ospitata nell’autodromo di Spa-Francorchamps. Il giro è lungo 7.004 metri. L’esordio del tracciato in questa conformazione porta la data del 1983 e il successo venne conquistato da Alain Prost su Renault. Invece, l’edizione più recente è quella tenutasi nel 2025, nella quale si è imposto Oscar Piastri alla guida di una McLaren. 🔗 Leggi su Oasport.it

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