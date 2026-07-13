Evade dai domiciliari per una birra ma nel tragitto investe un 17enne in scooter | 46enne arrestato a Melito

Un uomo di 46 anni è stato arrestato a Melito dopo aver evaso dai domiciliari per andare a bere una birra e aver investito un 17enne in scooter. Il giovane ha riportato ferite lievi. L’autore dell’incidente è stato rimesso ai domiciliari in attesa di giudizio.

Il ragazzo ha riportato, per fortuna, soltanto ferite lievi. L'uomo, invece, è stato sottoposto nuovamente ai domiciliari, in attesa di giudizio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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