Un uomo sottoposto agli arresti domiciliari è uscito di casa, ha investito un 17enne con uno scooter senza targa e poi ha tentato di persuadere la vittima a non chiamare le forze dell'ordine. Dopo aver fatto questo, si è allontanato dal luogo dell’incidente.

Ha lasciato la propria abitazione nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari, ha provocato un incidente stradale con uno scooter privo di targa e, dopo aver tentato di convincere la vittima a non allertare le forze dell'ordine, è fuggito. È accaduto a Melito, dove un 46enne è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di evasione e omissione di soccorso. L'episodio si è verificato in via dello Zodiaco. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, il 46enne si era allontanato dalla propria abitazione, dove stava scontando gli arresti domiciliari, a bordo di uno scooter privo di targa. A pochi metri da casa si è scontrato con uno scooter condotto da un 17enne, che è caduto sull'asfalto. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Melito, evade i domiciliari, investe un 17enne e lo implora: “Non chiamare i carabinieri”

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