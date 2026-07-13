Un uomo di 46 anni è stato arrestato a Melito di Napoli dopo essere uscito dai domiciliari e aver tamponato uno scooter. L’uomo, sottoposto a restrizioni, ha lasciato la propria abitazione e poco dopo è stato coinvolto in un incidente stradale. L’arresto è stato disposto per evasione.

Melito di Napoli, esce dai domiciliari e tampona uno scooter: arrestato un 46enne per evasione. Esce di casa nonostante i domiciliari. Ha lasciato la propria abitazione nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari e, poco dopo, è rimasto coinvolto in un incidente stradale. È accaduto a Melito di Napoli, dove i Carabinieri hanno arrestato un 46enne accusato di evasione e omissione di soccorso. L’incidente con un 17enne. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si era allontanato da casa a bordo di uno scooter privo di targa. Dopo aver percorso poche centinaia di metri, avrebbe tamponato uno scooter guidato da un ragazzo di 17 anni, facendolo cadere a terra. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Evaso dai domiciliari per una birra provoca incidente: arrestato 46enne a Melito

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